China | Wie Xi Jinping seine Macht manifestiert: "Ein Land, zwei Systeme"

"Ein Land, zwei Systeme" Wie Xi Jinping seine Macht in Hongkong manifestiert

John Lee: Er wurde in Hongkong als neuer Regierungschef vereidigt. (Quelle: Reuters)

Die chinesische F├╝hrung feiert den 25. Jahrestag der R├╝ckgabe von Hongkong ÔÇô und l├Ąsst dabei keinen Zweifel, wer die Stadt kontrolliert.

Es war ein Jubil├Ąum nach Pekings Geschmack: Ungest├Ârt von Demonstrationen zelebrierten Chinas Pr├Ąsident Xi Jinping und seine Gefolgsleute am Freitag in Hongkong das 25-j├Ąhrige Jubil├Ąum der R├╝ckgabe der einstigen britischen Kronkolonie an China. Bereits das zweite Jahr in Folge marschierte die Ehrengarde bei der Fahnenzeremonie nicht nach britischer Art, sondern im Stechschritt chinesischer Soldaten. Hongkongs Demokratie-Bewegung hatte dagegen erneut nichts zu feiern.

An einen Protestmarsch, wie fr├╝her am 1. Juli ├╝blich, war nicht zu denken. Vor Versammlungen hatten die Beh├Ârden eindringlich gewarnt. Polizisten patrouillierten in gro├čen Teilen der Innenstadt.

Grundsatz "Ein Land, zwei Systeme" br├Âckelt

Seit der R├╝ckgabe an China am 1. Juli 1997 sollte Hongkong eigentlich unter dem Grundsatz "Ein Land, zwei Systeme" regiert werden. Auch bekamen die Hongkonger seinerzeit die Zusage, bis 2047 ein "hohes Ma├č an Autonomie" und viele politische Freiheiten genie├čen zu k├Ânnen. Als Reaktion auf anhaltende Proteste gegen die Regierung f├╝hrte Peking jedoch vor zwei Jahren ein strenges Sicherheitsgesetz in der Finanzmetropole ein und schlug die Demokratie-Bewegung nieder.

Wie zufrieden Xi Jinping mit dem Ergebnis ist, machte er bereits am Vortag kurz nach seiner Ankunft deutlich. Die Metropole habe "gro├če Herausforderungen" gemeistert und sei "aus der Asche auferstanden", sagte der chinesische Staatschef bei seinem ersten Besuch in f├╝nf Jahren.