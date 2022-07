"Zu dieser Zeit am morgigen Tag wird alles vorbei sein"

"Sie haben mein Vertrauen verloren"

Javid schrieb auf dem Kurznachrichtendienst Twitter : "Ich habe mit dem Premierminister gesprochen, um meinen R├╝cktritt als Minister f├╝r Gesundheit und Soziales einzureichen." Er bedauere, dass er das Amt nicht l├Ąnger mit gutem Gewissen aus├╝ben k├Ânne. Unter Johnsons F├╝hrung werde die Konservative Partei von der ├ľffentlichkeit weder als wertegeleitet angesehen, noch diene sie dem nationalen Interesse. Auch nach dem parteiinternen Misstrauensvotum, das Johnson k├╝rzlich knapp gewann, habe der Premier keinen Kurswandel eingeleitet. Ihm sei "klar, dass sich die Situation unter Ihrer F├╝hrung nicht ├Ąndern wird, und Sie haben deshalb mein Vertrauen verloren", hie├č es in Javids R├╝cktrittsschreiben an Johnson.

Auch Sunak k├╝ndigte seinen R├╝cktritt auf Twitter an. Er sei immer loyal zu Johnson gewesen, schrieb er dort. Nun aber richtete er harte Worte an den Premier: "Die ├ľffentlichkeit erwartet zu Recht, dass eine Regierung ordnungsgem├Ą├č, kompetent und seri├Âs gef├╝hrt wird." F├╝r diese Standards wolle er k├Ąmpfen und trete deshalb zur├╝ck ÔÇô in dem Wissen, dass "dies vielleicht mein letztes Amt als Minister ist", so Sunak.