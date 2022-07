Ukraine-Krieg | Annalena Baerbock: Offener Brief ist "naiv, verstörend, überheblich"

Aktualisiert am 13.07.2022 - 09:29 Uhr

Baerbock bezeichnet offenen Brief als "naiv, verst├Ârend, ├╝berheblich"

Verhandlungsm├Âglichkeiten mit Russland sieht Au├čenministerin Baerbock derzeit nicht. Von dem Brief einiger Prominenter zeigt sie sich irritiert.

Au├čenministerin Annalena Baerbock sieht nach viereinhalb Monaten Krieg gegen die Ukraine derzeit keine M├Âglichkeit auf Verhandlungen mit Russland . "Wor├╝ber kann man mit jemandem verhandeln, der nicht mal bereit ist, mit dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz humanit├Ąre Korridore f├╝r die Flucht von Zivilisten zu vereinbaren?", fragte die Gr├╝nen-Politikerin im Gespr├Ąch mit dem Magazin "Stern". Der russische Angriffskrieg gegen das Nachbarland dauert seit Ende Februar an.

Baerbock wies auch Forderungen nach einem sofortigen Waffenstillstand und Verhandlungen zur├╝ck, wie dies eine Reihe von deutschen Prominenten in einem offenen Brief verlangt hatten. "Als Ukrainer empf├Ąnde ich den Brief als naiv, verst├Ârend, ├╝berheblich", sagte sie. "Welches Recht h├Ątte ausgerechnet eine deutsche Au├čenministerin, f├╝r die Ukraine zu entscheiden, welchen Teil ihres Landes sie bitte sch├Ân abgibt, wie viele Millionen ihrer B├╝rgerinnen und B├╝rger sich Russlands Herrschaft zu unterwerfen haben?"