Lawrow gegen Baerbock beim G20-Treffen: Die Machtprobe von Bali

Gewisserma├čen hat die Veranstaltung in Bali eine neue Phase im Ringen zwischen dem Westen und Russland markiert: Moskau sitzt nach Monaten der diplomatischen Isolation wieder am Tisch ÔÇô zumindest so lange, wie es das auch will. Denn Lawrow nutzte seinen ersten derartigen Auftritt seit Kriegsbeginn vor allem dazu, vorzeitig aufzustehen und abzureisen.

Wie unter einem Brennglas zeigten die 24 Stunden auf Bali die gro├če Machtprobe zwischen dem Westen und Russland ÔÇô und die Ereignisse in Indonesien warfen die Frage auf, wer da gerade eigentlich die Oberhand hat.

Hin und Her zwischen Baerbock und Lawrow

Hier Annalena Baerbock, 41 Jahre alt, erst seit sieben Monaten deutsche Au├čenministerin, aber schon seit Langem mit klarer Haltung zu Putins Russland. Sie will eine wertegeleitete und feministische Au├čenpolitik machen. Und dort der klassische Macho: der 72-j├Ąhrige Lawrow, seit 2004 Russlands Au├čenminister, der f├╝r ruchlose Realpolitik steht und bei internationalen Treffen wie diesem auf viele Tricks und Man├Âver zur├╝ckgreifen kann.

Zun├Ąchst trumpfte Baerbock auf. Sie machte schon vor dem Gipfel klar, dass sie unter keinen Umst├Ąnden den russischen Erz├Ąhlungen die B├╝hne ├╝berlassen wollte ÔÇô oder auch nur im Entferntesten dem Anschein Auftrieb verleihen wollte, dass es eine neue Normalit├Ąt im Verh├Ąltnis zu Moskau geben k├Ânnte. Zum einen wollte sie kein Bild mit Lawrow, das als solche Normalit├Ąt h├Ątte interpretiert werden k├Ânnten. Sie erschien deshalb nicht zum Empfang am Donnerstagabend und dr├╝ckte den Umstand sehr deutlich aus:

Es waren wieder einmal sch├Ąrfere Worte an den Kreml, als sie in der Regel von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zu h├Âren sind.

Baerbocks Plan wird durchkreuzt

Zum anderen hatte Baerbock es eingef├Ądelt, dass sie aufgrund ihrer Rolle als G7-Vorsitzende eine direkte Antwort halten werde. Nach ihrer Ankunft in Bali k├╝ndigte sie an, sie werde auch in der direkten Konfrontation mit Lawrow "sehr deutliche Worte finden, dass wir diesen Bruch des internationalen V├Âlkerrechts nicht akzeptieren". Ausdr├╝cklich wollte sie sich auch spontane Entgegnungen vorbehalten auf das, was auch immer Lawrow konkret ├Ąu├čern w├╝rde.

Doch dazu kam es nicht. Lawrow schlug Baerbock ein Schnippchen, indem er nach seinem kurzen Statement umgehend den Sitzungssaal verlie├č.

Schon w├Ąhrend Baerbock noch auf ihrem 18-st├╝ndigen Anflug war, hatte der Russe sein Narrativ gesetzt. Er traf sich zum Zweiergespr├Ąch mit seinem chinesischen Amtskollegen Wang Yi ÔÇô eine Verbindung, die im Westen mit gro├čer Sorge betrachtet wird.

Mit der Propaganda kommt er nicht weit