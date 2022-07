Ukraine-Krieg: Russland rückt auf nächste Stadt vor – Nacht im Überblick

Russland hĂ€lt seit dem Einmarsch in die Ukraine Ende Februar an der Darstellung fest, im Nachbarland nur militĂ€rische Ziele anzugreifen. Trotzdem gibt es viele zivile Opfer, auch die Zerstörung ziviler Infrastruktur hat enorme Ausmaße erreicht. Oft verfehlen Raketen alter sowjetischer Bauart ihre Ziele.

Baerbock gegen Aufweichen der Sanktionen gegen Russland

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat eine Lockerung der gegen Russland verhĂ€ngten Sanktionen wegen des Angriffs auf die Ukraine ausgeschlossen. Auch ein solcher Schritt wĂŒrde die Gas-Versorgung aus Russland nicht sicherstellen, "sondern wir wĂ€ren doppelt erpressbar", sagte die GrĂŒnen-Politikerin am Donnerstag in einer Diskussion mit BĂŒrgern in Bremen. WĂŒrde man akzeptieren, dass jemand "auf brutalste Art und Weise" internationales Recht breche, dann wĂ€re das "eine Einladung an all diejenigen, die Menschenrechte, Freiheit und Demokratie mit FĂŒĂŸen treten".