Türkische Opposition lobt Baerbock nach Auftritt in Istanbul für klare Worte

Mit ihrem Amtskollegen Cavusoglu lieferte die deutsche Außenministerin sich am Freitag ein heftiges Wortgefecht. Am Tag danach heimst sie dafür Anerkennung ein.

Am Freitag noch schlug Annalena Baerbock (Grüne) in der Türkei harter Gegenwind entgegen, am Samstag dann folgten warme Worte: Der türkische Oppositionspolitiker Mithat Sancar lobte die deutsche Außenministerin für ihre klaren Worte bei dem Treffen mit ihrem Amtskollegen Mevlüt Cavusoglu in Istanbul. "Direkte Aussagen und Konfrontation sind manchmal unausweichlich, nicht nur erforderlich", sagte der Co-Vorsitzende der pro-kurdischen Partei HDP am Samstag nach einem Gespräch mit Baerbock in Ankara.