Bundeswehreinsatz in Mali: Wie Putin vom Chaos profitiert

Moskau könnte die Lücke füllen

Russland baut vor dem Hintergrund wachsender Spannungen zwischen europäischen Staaten und Mali seine Beziehungen zu dem westafrikanischen Staat aus. Präsident Wladimir Putin habe in einem Telefonat mit dem amtierenden malischen Regierungschef Assimi Goita am Mittwoch Lieferungen von Lebensmitteln, Dünger und Treibstoff erörtert, teilte die Regierung in Moskau mit. Goita twitterte, man habe über Hilfen Russlands bei dem derzeitigen politischen Übergang gesprochen.

Massaker an 30 Zivilisten

In diesem Zusammenhang sorgte ein vertraulicher UN-Bericht für Aufsehen: Demnach hätten Soldaten im Auftrag der malischen Regierung offensichtlich ein Massaker an mehr als 30 Zivilisten angerichtet. Das Dokument lag der Deutschen Presse-Agentur (dpa) vor.

Der Vorfall fand demnach Anfang März in Zentralmali an der Grenze zu Mauretanien statt. An diesen beiden Tagen seien in der Region sechs Orte durch malische Streitkräfte angegriffen worden. Nahe eines gut besuchten Brunnens seien die "weißen Soldaten" am Morgen des 5. März aufgetaucht: "Die Soldaten trieben die Männer und älteren Jungen zusammen, fesselten ihnen die Hände auf den Rücken und verbanden ihnen die Augen."