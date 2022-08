Russland stationiert Kinschal-Hyperschallraketen in Kaliningrad

Aktualisiert am 18.08.2022 - 23:42 Uhr

Russland rüstet Kaliningrad auf. Moskau meldet die Stationierung seiner hochmodernen Kinschal-Raketen in der Enklave zwischen Polen und Litauen.

Als Drohgebärde gegen den Westen hat Russland nach eigenen Angaben Kampfflugzeuge mit den neuen Hyperschallraketen Kinschal (Dolch) in seine Ostsee-Exklave Kaliningrad verlegt. Drei Abfangjäger vom Typ MiG-31 bestückt mit den Luft-Boden-Raketen seien als "zusätzliche Maßnahme zur strategischen Abschreckung" auf dem Luftwaffenstützpunkt Tschkalowsk stationiert worden. Das teilte das russische Verteidigungsministerium in Moskau der Agentur Interfax zufolge am Donnerstag mit. Kaliningrad liegt zwischen den EU-Ländern Polen und Litauen rund 500 Kilometer von Berlin, aber mehr als 1.000 Kilometer von Moskau entfernt.