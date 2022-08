Sanna Marins Partyfotos: Lasst sie feiern! Sie rettet gerade Europa

Finnland tritt der Nato bei

Ob Sanna Marins großer historischer Moment bereits vorbei ist oder ein noch größerer kommt, bleibt abzuwarten. Fest steht: Zu einem Zeitpunkt, an dem Europa Finnland mehr denn je braucht und Finnland Europa ebenso, führt sie ihr Land ins westliche Verteidigungsbündnis Nato . Es ist ihr zu verdanken, wenn Russland an der nördlichen Flanke von Überfällen im Baltikum abgeschreckt wird. Die Solidarität Finnlands mit der vom russischen Vernichtungsfeldzug bedrohten Ukraine ist beispielhaft.

Es gibt keine "Debatte"

Medien begründen ihre Berichterstattung gern mit bestimmten Begriffen. Von "Debatte" ist etwa die Rede, von "Kontroverse" um die Ministerpräsidentin und von "Kritik", in der Marin stehe. Tatsächlich verschleiern diese Begriffe fast ausschließlich den Voyeurismus des Publikums. Es ist Unterhaltungsberichterstattung, die auch bei t-online deswegen gern gelesen wird, weil sie einen Einblick in die Lebenswelt derer ermöglicht, die man sonst nur aus Fernsehen oder Zeitung kennt.

Auf einmal werden Sprechautomaten zu Menschen, die feiern, tanzen, Alkohol trinken, sich daneben benehmen, am nächsten Tag vielleicht das eine oder andere bereuen. Merkel im Urlaub, Gauland in Badehose. Manche empfinden Häme, manche Mitleid, manche feiern innerlich ein bisschen mit oder würden sich auch gern mal wieder mit Badelatschen an den Strand legen. Das Informationsinteresse tritt zurück und wird zum Vorwand, Emotionen werden bedient. Auch das ist Aufgabe von Presse, es ist grundsätzlich noch nicht einmal verwerflich – in manchen Fällen aber durchaus.