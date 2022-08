Ukraine-Krieg: Chinesische Truppen zu Übungen in Russland eingetroffen

Internationale Militärübung Chinesische Truppen zu Manöver in Russland eingetroffen Von afp Aktualisiert am 29.08.2022 - 16:49 Uhr Lesedauer: 2 Min. Chinesische Soldaten bei einem Manöver (Symbolbild): Streitkräfte aus China nehmen an einem Militärmanöver in Russland teil. (Quelle: imago-images-bilder)

50.000 Soldaten aus mehreren Ländern treffen in Russland für Übungen aufeinander. Vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges sucht der Kreml neue Verbündete.

Vor dem Hintergrund der Spannungen zwischen dem Westen und Moskau sind in Russland Streitkräfte aus mehreren Ländern zu gemeinsamen Militärmanövern eingetroffen, darunter auch Soldaten aus China. Die Übung namens "Wostok-2022" findet vom 1. bis 7. September im Osten Russlands statt, wie die russische Armee am Montag mitteilte. Demnach nehmen unter anderen auch Indien, Belarus und Syrien an dem Manöver teil.

"Ausländische Militärkontingente sind auf dem Sergejewski-Übungsgelände in der Region Primorje eingetroffen und haben damit begonnen, sich vorzubereiten und ihre Ausrüstung und Waffen in Empfang zu nehmen", erklärte das russische Verteidigungsministerium. Insgesamt seien mehr als 50.000 Soldaten an den Übungen beteiligt und mehr als 5.000 Waffen und militärische Ausrüstung, "darunter 140 Flugzeuge und 60 Kriegs- und Unterstützungsschiffe", mobilisiert worden, hieß es weiter.

Ministerium in Moskau nannte keine weiteren Details

Nach Angaben der russischen Armee nehmen an der Übung Soldaten aus mehreren Ländern teil, die an Russland angrenzen oder mit ihm verbündet sind. Das Ministerium in Moskau nannte aber nicht die genaue Zahl der Soldaten aus den einzelnen Ländern. Mitte August hatte China die Entsendung von Truppen nach Russland zur Teilnahme an den Militärübungen bestätigt, jedoch erklärt, dass seine Anwesenheit "in keinerlei Zusammenhang mit der aktuellen regionalen und internationalen Situation" stehe.