Türkei wirft Griechenland Beschuss eines Frachters vor

Aktualisiert am 10.09.2022 - 23:10 Uhr

Aktualisiert am 10.09.2022 - 23:10 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Ankara beschuldigt Griechenland, einen türkischen Frachter beschossen zu haben. Der Vorfall habe sich in internationalen Gewässern ereignet, so die Behörden.

Die griechische Küstenwache hat türkischen Angaben zufolge in der Ägäis Störfeuer gegen ein Frachtschiff eröffnet. Das berichtete der türkische Staatssender TRT am Samstag unter Berufung auf ein Mitglied der örtlichen Küstenwache. Demnach geriet das Schiff "Anatolian" in internationalen Gewässern elf Seemeilen vor der türkischen Insel Bozcaada unter Beschuss.