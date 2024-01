Wegen Drohungen Putins Bericht: USA wollen Atomwaffen in Großbritannien stationieren Von t-online , mam Aktualisiert am 27.01.2024 - 10:43 Uhr Lesedauer: 2 Min. Ein Kampfflugzeug des Typs F-15E, stationiert in Lakenheath in Suffolk (Archivbild): Vor 15 Jahren hatten die USA ihre Atomwaffen aus dem Vereinigten Königreich abgezogen. (Quelle: Ho New/Reuters) News folgen

Die USA planen offenbar Atomwaffen auf einem Luftwaffenstützpunkt in Großbritannien zu stationieren. Grund dafür sollen Drohungen aus Russland sein.

Zum ersten Mal seit 15 Jahren planen die USA wohl Nuklearwaffen in Großbritannien zu stationieren. Das berichtet der britische "The Telegraph" unter Berufung auf Dokumente aus dem Pentagon. Demnach sei die Entscheidung in Washington gefallen, da man im Zuge des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine eine wachsende Bedrohung durch Russland wahrnehme. In Deutschland berichtete zuerst der "Spiegel" über den Bericht des "Telegraph".

Wie die Zeitung unter Berufung in den Dokumenten enthaltene Verträge für eine neue Atomwaffenanlage berichtet, sollen die Nuklearwaffen in Suffolk stationiert werden, auf einem der letzten beiden von den USA genutzten Militärflugplätzen in Großbritannien. Die Atomsprengköpfe sollen dreimal so stark sein, wie die Bombe, die die USA im 6. August 1945 auf Hiroshima abwarfen. Damals starben Zehntausende Menschen. Hier lesen Sie mehr dazu.

Britisches Verteidigungsministerium hält sich bedeckt

Die USA lagern für die Nato insgesamt etwa 150 bis 200 atomare Bomben in Europa. Diese sind auf sechs Luftwaffenstützpunkten in Kleine Brogel (Belgien), Büchel (Deutschland), Aviano und Ghedi Torre (Italien), Volkel (Niederlande) und Incirlik (Türkei) stationiert. Von der Royal Air Force Station Lakenheath in Suffolk (Großbritannien) wurden die Atomraketen im Jahr 2008 abgezogen, nachdem die Bedrohung durch den Kalten Krieg nachgelassen hatte.

Dass sich das nun ändern könnte, wollte eine Sprecherin des britischen Verteidigungsministeriums wie bei diesem Thema üblich nicht bestätigen, aber auch nicht ausschließen. "Es bleibt eine langjährige Politik des Vereinigten Königreichs und der Nato, das Vorhandensein von Atomwaffen an einem bestimmten Ort weder zu bestätigen noch zu dementieren", hieß es aus der Behörde.