Russische Militärmaschine fliegt über Rügen

Ein russischer Aufklärer ist in den internationalen Luftraum in der Nähe von Rügen eingedrungen. Die Luftwaffe reagierte prompt.

Erneut ist über der Ostsee ein ohne Erkennungssignal fliegender russischer Aufklärer vom Typ Iljuschin 20 gesichtet worden. Dies löste am Dienstag nach Angaben der Luftwaffe einen Start der Alarmrotte auf dem Fliegerhorst Laage in Mecklenburg-Vorpommern aus.

Zwei Eurofighter steigen binnen Minuten auf

Das Taktische Luftwaffengeschwader 71 "Richthofen", das an diesem Einsatz beteiligt war, stellt die Alarmrotte eigentlich am Standort Wittmund. Aufgrund von Baumaßnahmen in Wittmund sei das Waffensystem Eurofighter derzeit aber am Standort Laage stationiert und operiere von dort aus, wie es von der Bundeswehr heißt.