USA genehmigen Angriffswelle auf Ziele in Irak und Syrien

Washington hat offenbar den Startschuss für mehrere Angriffe auf Terrorziele in Syrien und dem Irak gegeben. Zuvor waren US-Soldaten von pro-iranischen Milizen getötet worden.

Die USA haben offenbar Pläne genehmigt, wonach mehrere Ziele im Irak und Syrien angegriffen werden sollen. Das berichten die BBC und CBS News. Demnach sollen sich die Angriffe über mehrere Tage erstrecken. Der genaue Zeitpunkt werde in Abhängigkeit vom Wetter bestimmt, um sicherzustellen, dass nicht versehentlich Zivilisten getroffen würden, hieß es.

Hintergrund ist ein Drohnenangriff in Jordanien in der Nähe der syrischen Grenze, bei dem am Sonntag drei US-Soldaten getötet und zahlreiche weitere verletzt wurden. Mehr dazu lesen Sie hier.