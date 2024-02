Unter den EU-Staaten zeichnet sich vorerst keine Mehrheit für ein europäisches Lieferkettengesetz ab. Die belgische EU-Ratspräsidentschaft verschob die Abstimmung über das Gesetz kurzfristig. Das liegt auch daran, dass in Deutschland FDP-geführte Ministerien in der Bundesregierung kurz vor der Abstimmung angekündigt hatten, dem Vorhaben nicht zustimmen zu wollen.

Die Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion Katharina Dröge nannte den Vorgang "eine Blamage". Es sei "extrem bitter", dass die Abstimmung ausgerechnet wegen Deutschland auf der Kippe stehe, zumal bei so einer wichtigen Richtlinie wie dem EU-Lieferkettengesetz. Der FDP-Bundestagsabgeordnete Carl-Julius Cronenberg sagte hingegen, auch andere EU-Länder hätten Kritik an dem Vorhaben geäußert.

Deutschland hat bereits ein Lieferkettengesetz, das EU-Vorhaben geht aber über die deutschen Vorgaben hinaus. So gilt es für mehr Unternehmen und sieht mehr Möglichkeiten vor, rechtlich gegen Unternehmen vorzugehen, die sich nicht an die Vorgaben halten.

EU-Abgeordnete fordert Machtwort von Scholz

Vor einer Woche hatten sich Bundesjustizminister Marco Buschmann und Finanzminister Christian Lindner (beide FDP) gegen die Pläne gestellt und damit innerhalb der Ampel-Koalition für Streit gesorgt. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) kritisierte die Liberalen deutlich, weil Deutschlands Verlässlichkeit in der EU auf dem Spiel stehe. Sie sagte: "Wenn wir unser einmal in Brüssel gegebenes Wort brechen, verspielen wir Vertrauen."

DIW-Präsident Fratzscher: Erheblicher Schaden für Deutschland

Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung hatte sich am Donnerstag noch eindringlich für ein EU-Lieferkettengesetz ausgesprochen. Deutschland werde einen erheblichen wirtschaftlichen Schaden und Europa einen irreparablen politischen Schaden erleiden, falls das Lieferkettengesetz keine Mehrheit finde, so Marcel Fratzscher. Mit Blick auf eine Enthaltung Deutschlands sagte er, das sei "nicht nur ein moralisches Versagen, sondern könnte langfristig vor allem der offenen deutschen Wirtschaft und ihrem wichtigsten Markenkern, der Reputation ihrer Produkte "Made in Germany", schaden".

Unternehmensverbände hatten sich hingegen jüngst gegen das EU-Lieferkettengesetz ausgesprochen. In einem Brief an den Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) warnten sie davor, dass sich Unternehmen aus Europa zurückziehen und Firmen mit unbegründeten Klagen konfrontiert sowie überzogenen Strafen sanktioniert werden könnten. Unterschrieben wurde der Brief von den Präsidenten des Bundesverbands der Deutschen Industrie, der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, der Deutschen Industrie- und Handelskammer und des Zentralverbands des Deutschen Handwerks.