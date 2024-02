Die libanesische Terrororganisation Hisbollah hat ihre Angriffe auf Israel verschärft. Die Reaktion der israelischen Armee wird immer heftiger – und der Ton rauer.

Die Sirenen heulten laut in Kiriat Schmona. Etwa zwanzig Raketen gingen am Donnerstag auf die israelische Stadt nieder. In einigen Teilen des Ortes fiel der Strom aus, es gab zahlreiche Sachschäden. Doch weil die Stadt derzeit fast menschenleer ist, wurden keine Todesopfer gemeldet. Israel hatte den Ort unweit der Grenze zum Libanon bereits im vergangenen Jahr größtenteils evakuiert, kurz nachdem sich die Terrororganisation Hisbollah in den Gaza-Krieg eingeschaltet hatte.

Ihr Angriff am Donnerstag war eigenen Angaben zufolge ein Vergeltungsschlag. Denn auf der anderen Seite, im südlibanesischen Nabatäa, hatte zuvor das örtliche Krankenhaus bei einem israelischen Angriff zehn Tote, darunter sieben Zivilisten gemeldet. Das israelische Militär erklärte zu der Attacke, einen hochrangigen Kommandeur der Eliteeinheit der Hisbollah getötet zu haben. Auch seinen Stellvertreter und ein weiteres Mitglied der Terrororganisation habe die israelische Armee getötet.

Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben der zwei Konfliktparteien derzeit nicht. Doch sicher ist: Die Gefechte haben sich in den vergangenen Wochen zugespitzt und gelten als die schwerste Eskalation seit dem zweiten Libanon-Krieg 2006. Auf beiden Seiten wurden seit Oktober bereits zahlreiche Zivilisten getötet. Zehntausende Anwohner mussten zudem auf beiden Seiten ihre Heimatorte verlassen. Der Schlagabtausch vom Donnerstag lässt nun erahnen, dass der Krieg im Nahen Osten neues Feuer fangen könnte.

Hisbollah kämpft nur mit halber Kraft

Bereits seit Oktober schießt die Hisbollah immer wieder Raketen über die Grenze nach Israel. Wie auch die Hamas in Gaza bekommt sie Unterstützung vom islamistischen Regime im Iran. Ihr Anführer, Hassan Nasrallah, fühlt sich der Hamas auch darum eng verbunden. Am Dienstag kündigte er an, dass die Angriffe seiner Gefolgsleute weitergehen würden, bis der Krieg in Gaza endet. "Die Front im Südlibanon ist eine Front der Unterstützung, Hilfe, Solidarität und Beteiligung an der Schwächung des israelischen Feindes, bis dieser den Punkt erreicht, an dem er überzeugt ist, dass er seine Aggression stoppen muss", erklärte Nasrallah.

Loading... Embed

Während der Hisbollah-Chef seine Anhänger mit einer "zweiten Front" anheizt, halten es Beobachter für eher unwahrscheinlich, dass der Machthaber tatsächlich an einem Kriegseintritt interessiert ist. Mit ihren knapp 40.000 Kämpfern gehört seine Hisbollah zu einer der mächtigsten Terrororganisationen im Nahen Osten. Ihre volle Stärke hat sie bislang noch nicht gezeigt. Der Grund: In der Bevölkerung würde Nasrallah sein ohnehin schon angeknackstes Ansehen riskieren. Er hat in den vergangenen Jahren an Beliebtheit eingebüßt, denn während die meisten Einwohner in Armut leben, schwelgt die Machtelite des Landes im Luxus.

Dazu äußerte sich bereits Ende Oktober der Politikwissenschaftler Ali Fathollah-Nejad im Interview mit t-online: "Ein weiterer Krieg wäre für den Libanon in der jetzigen Situation katastrophal. Er könnte das Land in eine existenzielle Krise stürzen, die den wirtschaftlichen und politischen Kollaps beschleunigt", sagte er. Fathollah-Nejad ist Experte für den Nahen und Mittleren Osten und Direktor des Center for Middle East and Global Order (CMEG). Für die Hisbollah würde eine Kriegserklärung an Israel einen weiteren Verlust an Zustimmung im Land bedeuten, ist sich der Politologe sicher. Mehr zum Hisbollah-Chef Nasrallah lesen Sie hier.

Israels Armee wappnet sich für "den Krieg im Norden"