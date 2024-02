Aktualisiert am 23.02.2024 - 18:03 Uhr

Bundestag beschließt Marine-Einsatz am Roten Meer

Der Bundestag hat einen Marine-Einsatz der Bundeswehr am Roten Meer gebilligt. Hunderte Soldaten können nun in den Einsatz.

Der Bundestag hat am Freitag beschlossen, die Bundeswehr in einen Marine-Einsatz ins Rote Meer zu schicken, damit sie dort Handelsschiffe schützt und Angriffe der Huthi-Miliz im Jemen abwehrt. Damit ist auch der Einsatz der Fregatte "Hessen" beschlossen. Das Schiff war bereits Anfang des Monats in den Nahen Osten aufgebrochen, um rechtzeitig dort zu sein, falls der Bundestag der Bundeswehr das Mandat für den Einsatz erteilt.