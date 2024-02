Masken, Peitschen und Co. Russische Soldaten feiern Sex-Party in Offiziersclub Von t-online 26.02.2024 - 20:19 Uhr Lesedauer: 1 Min. In Russland geraten Soldaten wegen BDSM-Partys in Kritik. (Quelle: imago) News folgen

BDSM-Party statt Beerdigung: In Jekaterinburg haben russische Soldaten in einem Offiziersclub eine Sexparty gefeiert. Eigentlich wird dort hochrangigen Militärs gedacht.

Rund um einen Offiziersclub und russische Soldaten ist in Jekaterinburg ein Skandal ausgebrochen. Die Männer feierten wohl BDSM-Partys in einem Haus, in dem eigentlich Beerdigungen von hochrangigen Soldaten stattfinden. Das berichten verschiedene britische Medien.

In einem Video, das wohl auf einer der Partys aufgenommen wurde, sind leicht bekleidete Männer und Frauen zu sehen. Viele von ihnen tragen Masken, Augenbinden oder Harnische, die in der Szene oft getragen werden. BDSM ist eine Sammelbezeichnung für sexuelle Vorlieben rund um Bondage, Disziplin, Dominanz und Sadismus. Die Beteiligten empfinden also unter anderem sexuelle Lust an Schmerzen und Erniedrigungen.

Ein höherer General musste zurücktreten

Eine Quelle sagte laut "Metro": "Sie filmen ihre Partys und posten sie in sozialen Medien. Das Wesen der Gruppe besteht darin, sich zu treffen, sich auszuziehen, zu trinken und zu tanzen." Bei der Generalstaatsanwaltschaft der Stadt seien außerdem Beschwerden über eine "erotische Party" eingegangen, für die Eintrittskarten zwischen 5 und 10 Pfund kosten.