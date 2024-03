Im Zusammenhang mit dem Terroranschlag bei Moskau sind neun Personen in Tadschikistan festgenommen worden. Sie sollen Verbindungen zum IS haben.

In Tadschikistan sind neun Personen im Zusammenhang mit dem Anschlag auf eine Konzerthalle bei Moskau festgenommen worden. Sie sollen Verbindungen zu den Tatverdächtigen sowie zu einem Ableger der Extremisten-Miliz Islamischer Staat (IS) haben, sagte ein Mitarbeiter der tadschikischen Sicherheitsbehörden am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters. Alle neun Personen wurden demnach bereits am Montag in der Stadt Wahdat festgenommen und in die Hauptstadt Duschanbe gebracht.