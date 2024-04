Biden stellt Israel Bedingungen für weitere Unterstützung. Israel reagiert mit Maßnahmen auf Drohungen aus dem Iran. Mehr Informationen im Newsblog.

Trump: Israel sollte Gaza-Krieg schnell zu Ende bringen

4.39 Uhr: Nach Auffassung des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump sollte Israel den Gaza-Krieg schnell zu Ende bringen. "Sie müssen es hinter sich bringen", sagte der republikanische Präsidentschaftsbewerber in einem am Donnerstag ausgestrahlten Interview des konservativen US-Radiomoderators Hugh Hewitt. "Und zwar schnell, denn wir müssen zur Normalität und zum Frieden zurückkehren." Ähnliche Aussagen hatte Trump bereits Ende März in einem Interview der Zeitung "Israel Hayom" getroffen, worauf der Radiomoderator ihn nun ansprach.

Auf die Frage, ob er weiterhin zu "100 Prozent an der Seite Israels" stehe, wich Trump aus und gab keine eindeutige Antwort. Stattdessen sprach er über die Wirkung von Bildern des Gaza-Kriegs, wie sie die israelische Armee übers Internet verbreitet. "Sie veröffentlichen die abscheulichsten, schrecklichsten Aufnahmen von einstürzenden Gebäuden", sagte Trump. "Und die Leute stellen sich vor, dass viele Menschen in diesen Gebäuden sind. Und das gefällt ihnen nicht." Er verstehe nicht, warum Israel solche Bilder veröffentliche. "Ich schätze, das lässt sie stark aussehen. Aber für mich sieht das nicht stark aus. Sie verlieren den PR-Krieg."

Wie er im Falle einer Wiederwahl mit der überaus komplexen Konfliktlage in Nahost umgehen würde, erläuterte Trump nicht. Er kritisierte jedoch erneut die Nahost-Politik seines Nachfolgers Joe Biden und betitelte den demokratischen Amtsinhaber als "Idioten" und "dümmsten Präsidenten, den wir je hatten".

Medien: Israels Kabinett stimmt mehr humanitären Hilfen zu

3.45 Uhr: Unter Berufung auf das Büro des Ministerpräsidenten berichten israelische Medien, dass das israelische Kabinett nach dem Telefonat zwischen US-Präsident Joe Biden und Benjamin Netanjahu Sofortmaßnahmen für die Aufstockung der humanitären Hilfe für den Gazastreifen beschlossen hat. Zu diesen Maßnahmen gehören die Öffnung des Grenzübergangs Erez zum Gazastreifen für Hilfslieferungen, die Öffnung des Mittelmeerhafens Aschdod für Hilfslieferungen und die Verstärkung des Transports jordanischer Hilfsgütertransporte durch Israel in den Gazastreifen, heißt es in den Berichten. Das Büro des Ministerpräsidenten und das israelische Militär gaben keine unmittelbare Stellungnahme zu den Berichten ab.

Medien: CIA-Chef reist für Gespräche nach Ägypten

3.15 Uhr: CIA-Direktor Bill Burns wird voraussichtlich dieses Wochenende nach Kairo reisen. Dies berichtet Axios-Reporter Barak Ravid am Donnerstag (Ortszeit) auf der Social-Media-Website X und bezieht sich dabei auf zwei Insider, die ihm die Information nach eigenen Angaben mitgeteilt haben. Burns will demzufolge dort mit seinen ägyptischen und israelischen Amtskollegen sowie den Ministerpräsidenten Katars über die Freilassung von Geiseln, die von der Hamas im Gazastreifen festgehalten werden, sprechen, um einen Durchbruch in Bezug auf die Freilassung zu erreichen.

USA: Prüfen Bericht über Israels KI-Einsatz für Bombenziele

0.50 Uhr: Dem Sprecher für nationale Sicherheit im Weißen Haus, John Kirby, zufolge untersuchen die USA Informationen aus einem Medienbericht über Israels Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) zur Identifizierung von Bombenzielen im Gazastreifen. Dies sagt Kirby in einem Interview mit dem US-Nachrichtensender CNN. Der Bericht über die KI-Nutzung des israelischen Militärs wurde am Mittwoch im israelischen Onlinemagazin "+972 Magazine" sowie der israelischen Nachrichtenseite "Local Call" veröffentlicht.

Donnerstag, 4. April 2024

Erstmals wieder Raketenalarm in südisraelischen Grenzorten

23.04 Uhr: Erstmals seit fast drei Monaten hat es am Donnerstagabend in der südisraelischen Stadt Netivot wieder Raketenalarm gegeben. Auch in den Städten Sderot und Aschkelon heulten Armeeangaben zufolge die Sirenen. Der Palästinensische Islamische Dschihad (PIJ) reklamierte den Angriff für sich. Mehrere Geschosse seien abgefangen worden, meldeten israelische Medien. Berichte über Verletzte gab es zunächst nicht. In Sderot schlug Berichten zufolge eine Rakete auf einer Straße ein.