Das Weiße Haus um US-Präsident Joe Biden soll erwägen, Warenimporte von israelischen Siedler aus dem palästinensischen Westjordanland zu kennzeichnen. Darüber berichtet die britische Finanzzeitung "The Financial Times" unter Berufung auf US-Politiker. Noch sei der Schritt nicht final bestätigt worden, jedoch wolle das Weiße Haus Schritte ergreifen, um die Siedler-Politik Israels im Westjordanland zu sanktionieren, heißt es in dem Bericht. Verknüpft damit sei auch die Kriegsführung – insbesondere die Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht – der israelischen Armee im palästinensischen Gaza mit einer hohen Anzahl zivilen Opfer.

Kehrt Biden Israel den Rücken?

Der Vorfall reiht sich in viele weitere politische Meinungsverschiedenheiten zwischen den USA und Israel ein. Laut der "Financial Times" habe Biden den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu in einem Telefonat am Donnerstag gewarnt, die Lage in Gaza nicht weiter zu eskalieren. Demnach müsste sich die humanitäre Situation in Gaza rapide verbessern; andernfalls würden die USA aufhören, Israel zu unterstützen. Die USA gelten historisch als Schutzmacht des jüdischen Staates – besonders in militärischer Hinsicht.