Zu den Lieblingsliedern des ehemaligen Präsidenten sollen unter anderem "Nothing Compares 2 U" von Sinéad O'Connor und "Losing my Religion" von R.E.M. gehören. Doch auch Broadway-Klassiker wie "Superstar" aus "Jesus Christ Superstar" von Andrew Lloyd Webber befänden sich auf Trumps Party-Playlist. Ebenso dort zu finden ist demnach "You can't always get what you want" von den Rolling Stones.