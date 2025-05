Ich wünsche mir, dass Friedrich Merz ein erfolgreicher Bundeskanzler wird. Dass diese Bundesregierung sich konsequent an die Arbeit macht und, ohne zu viel zu streiten, zeigt, dass wir in Deutschland wieder vorankommen. Ich wünsche mir das auch für Lars Klingbeil. Ich schätze ihn sehr, er ist eine hervorragende Wahl für das Amt des Vizekanzlers und Finanzministers. Er hat in den vergangenen Wochen eine bemerkenswerte Performance gezeigt – strategisch, inhaltlich und durchsetzungsfähig. Die schwarz-rote Koalition muss erfolgreich sein. Denn wenn das misslingt, will ich mir gar nicht ausmalen, was uns 2029 bevorstehen könnte. Es ist im Interesse von uns allen, dass diese Regierung gut funktioniert. Es geht um unsere Zukunft.