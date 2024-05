In Großbritannien mehren sich die Vorfälle von Spionage – mutmaßlich aus China. Der Botschafter musste sich nun dem britischen Außenministerium stellen. Erst am Montag wurden drei Männer angeklagt.

Der chinesische Botschafter in Großbritannien ist am Dienstag ins Außenministerium in London einbestellt worden. Hintergrund sind Vorwürfe von Spionage, Cyberattacken und der Verfolgung von Dissidenten.

Angriff auf Verteidigungsministerium

Feindselige Aktivitäten in Großbritannien, hinter denen die Regierung in Peking vermutet wird, hatten sich in jüngster Zeit gehäuft. Erst am Montag hatte die Londoner Polizei mitgeteilt, drei Männer seien angeklagt worden. Sie sollen für den Hongkonger Geheimdienst tätig gewesen sein. Die Ermittlungen führt die Anti-Terror-Einheit der Metropolitan Police. Die Regierung in Hongkong hatte sich irritiert gezeigt über den Fall und Informationen gefordert.