Aktualisiert am 22.05.2024 - 18:40 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Sunak kündigt überraschend Neuwahlen in wenigen Wochen an

Polit-Beben in Großbritannien

Die Parlamentswahl in Großbritannien wird bereits am 4. Juli abgehalten. Premierminister Rishi Sunak verkündete den Wahltermin nach einer Kabinettssitzung am späten Mittwochnachmittag. Unsichere Zeiten erforderten einen klaren Plan und mutiges Handeln, sagte der konservative Regierungschef bei strömendem Regen.