Sparquote: So viel Geld sollten Sie jeden Monat zur Seite legen

See ausgetrocknet: tausende Fische tot

"Kampf mit dem Westen" Russisches Atom-U-Boot in Havanna eingelaufen Von afp 13.06.2024 - 07:29 Uhr Lesedauer: 2 Min. Russische Kriegsschiffe laufen im Hafen von Havanna ein. (Quelle: Glomex) Kopiert News folgen

Seit zwei Jahren bauen Russland und Kuba ihre Beziehungen aus. Nun sind vier russische Kriegsschiffe zu Besuch im Hafen von Havanna.

In Kuba sind am Mittwoch vier Schiffe der russischen Marine eingetroffen, darunter ein U-Boot mit Atomantrieb. Das Atom-U-Boot "Kasan", die Fregatte "Admiral Gorschkow", der Tanker "Paschin" und der Schlepper "Nikolai Tschiker" machen mehrere Tage im Hafen von Havanna Station. "Keines der Schiffe führt Atomwaffen mit sich", betonte das kubanische Außenministerium. Ihr Aufenthalt in Kuba stelle "keine Bedrohung für die Region dar".

Es handele sich um einen Hafenbesuch auf der Grundlage internationaler Vereinbarungen, die Kuba "strikt" befolge, und der "historischen Freundschaftsbeziehungen" zwischen Havanna und Moskau, fügte das Ministerium hinzu.

Die Stationierung russischer Marineschiffe in unmittelbarer Nachbarschaft zu den USA erfolgt aber inmitten Spannungen zwischen Russland und dem Westen, die wegen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine zuletzt weiter zunahmen. Eine Pentagon-Sprecherin erklärte, der Aufenthalt der russischen Schiffe stelle keine "Bedrohung für die USA dar". Es handele sich zudem nicht um den ersten Hafenbesuch russischer Kriegsschiffe in Kuba. Der nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, betonte aber, dass bisher nie ein Atom-U-Boot dabei gewesen sei.

Kriegsschiffe vor Kuba: Putin zündelt in der Karibik

"Kubas bedingungslose Unterstützung"

Russland hat auf der Suche nach neuen Handelspartnern seine Beziehungen zur kommunistischen Regierung in Kuba seit 2022 verstärkt. Im November 2022 reiste der kubanische Staatschef Miguel Díaz-Canel nach Moskau, um Kreml-Chef Wladimir Putin zu treffen. Im April 2023 sicherte der kubanische Präsident Moskau "Kubas bedingungslose Unterstützung" in seinem "Kampf mit dem Westen" zu. Kritik am Angriff auf die Ukraine äußerte Kuba nicht.