Das ist nicht die einzige Provokation. Im Mai entfernte Russland Markierungen im Grenzfluss Narva zu Estland, der die Grenzlinie zwischen den Nachbarländern und die östliche Außengrenze von EU und Nato markiert. Es gibt Irritationen über mögliche Pläne Russlands, die Seegrenzen im Finnischen Meerbusen und an der auch an Litauen grenzenden Exklave Kaliningrad ändern zu wollen. Der Kreml schickt Migranten an die europäischen Außengrenzen der Ostseestaaten und lässt GPS-Signale stören. Estlands Außenminister Margus Tsahkna sagte im Mai, das sogenannte Jamming habe immer mehr zugenommen und beeinträchtige die zivile Luftfahrt. Mehr dazu lesen Sie hier. All das gehört zu dem hybriden Krieg, den Russland gegen den Westen führt.

Putin testet, wie weit er gehen kann, ohne Gegenreaktionen der Nato zu provozieren. Wer kann garantieren, dass der Kremlchef nicht einen Tanker – mit angeblich technischen Problemen – in einen westlichen Hafen steuern lässt? Über Sorgen wie diese diskutierten die Außenministerinnen und Außenminister beim Treffen des Ostseerates in Finnland oft. Denn eines ist klar: Putin zündelt weiter, er spielt mit dem Feuer.

Heftige Sorgen an der Nato-Ostflanke

Die Länder an der Nato-Ostflanke reagieren bislang mit nationalen Schutzmaßnahmen. Mit Sorge blickt Finnland etwa darauf, dass Russland weitere Migranten in Richtung finnischer Grenze schicken könnte. Die finnische Politik reagiert darauf empfindlich. So will Finnland künftig Pushbacks – also direkte Zurückweisungen an der Grenze – rechtlich ermöglichen. Das zeigt, wie groß die Panik aktuell ist. Die Devise: Nationale Sicherheit geht vor dem Schutz der Menschenrechte. Auch wenn Pushbacks nicht zwangsläufig menschenrechtswidrig sind, ist das die Argumentation der finnischen Konservativen und Sozialdemokraten.

Bedrohlich ist die Lage allerdings auch für Deutschland. Die Ostsee ist auf engstem Raum durchzogen von Datenkabeln, Schifffahrtswegen und Windkraftanlagen. All das ist angreifbar. Deshalb betrifft die gegenwärtige Krise nicht nur die östlichen Nato-Staaten, sie sind ein gesamt-europäisches Problem.

Geisterschiffe und Angriffe mit GPS-Störung

In Finnland stand in diesem Zusammenhang vor allem eine Frage im Raum: Welche Antworten soll und kann der Westen gemeinsam auf diese Bedrohungen geben? Mit konkreten Maßnahmen allerdings tun sich die Ostseestaaten aktuell schwer.