USA heben Embargo gegen umstrittene Azow-Brigade auf

Der Funkturm soll auch am Dienstag- und Mittwochabend beleuchtet werden. An den beiden Abenden soll auch der Berliner Fernsehturm am Alexanderplatz jeweils bis 24 Uhr in Blau und Gelb erstrahlen.

Kiewer Studie: Milliardenschäden an Energiesystem

1.45 Uhr: Nach den russischen Luftschlägen gegen die ukrainische Energieinfrastruktur hat die Kiewer Wirtschaftshochschule KSE in einer Studie Gesamtschäden von 56,2 Milliarden US-Dollar (52 Milliarden Euro) ermittelt. Darin enthalten seien auch finanzielle Verluste, die Energieunternehmen durch fehlende Einnahmen entstanden seien, hieß es in einer am Montag von den Experten veröffentlichten Analyse. Für eine Wiederherstellung der zerstörten oder beschädigten Infrastruktur seien rund 50,5 Milliarden US-Dollar nötig.

Russland weist österreichische Journalistin aus

0.55 Uhr: Das russische Außenministerium hat einer österreichischen Journalistin die Akkreditierung entzogen und sie zur Ausreise aufgefordert. Es handle sich um eine Reaktion auf den Entzug der ständigen Akkreditierung eines russischen Korrespondenten der Staatsagentur Tass in Österreich, teilte das Ministerium am Montag mit. Im Gegenzug müsse die Korrespondentin des ORF das Land nun verlassen. Das Radio- und Fernsehstudio des Senders hatte bisher nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur zwei Korrespondenten.

Der österreichische Botschafter war vorab über den drohenden Schritt informiert worden und hatte die Korrespondenten der Medien des EU-Landes gewarnt, dass das Außenministerium zu der Vergeltungsmaßnahme greifen könnte. Eine Anfrage beim ORF blieb am späten Montagabend zunächst noch unbeantwortet.

Das Ministerium erklärte, die russische Seite habe keine andere Wahl gehabt, als spiegelgerecht zu reagieren. "Im Einklang mit den Grundsätzen der Medienfreiheit und auf der Grundlage der Gegenseitigkeit werden wir bereit sein, die Möglichkeit der Akkreditierung neuer ORF-Mitarbeiter in Russland zu prüfen, sobald die österreichische Regierung die Voraussetzungen für die Arbeit russischer Medienvertreter geschaffen hat und das Tass-Korrespondentenbüro in Wien wieder voll einsatzfähig ist", hieß es in der Mitteilung.

Selenskyj in Deutschland eingetroffen

0.33 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist zu seinem Deutschland-Besuch anlässlich der zweitägigen Ukraine-Wiederaufbaukonferenz eingetroffen. "Ich bin in Deutschland eingetroffen, um an der Ukraine-Wiederaufbaukonferenz teilzunehmen und Gespräche mit Bundeskanzler Olaf Scholz zu führen", schrieb Selenskyj am Montagabend im Onlinedienst X. Mit Scholz werde er über weitere Unterstützung für die Verteidigung der Ukraine, "den Ausbau des ukrainischen Luftabwehrsystems und gemeinsame Rüstungsproduktion" sprechen.