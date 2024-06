Der 27-jährige Israeli, der aus Russland stammt, hatte sich seit dem 7. Oktober 2023 in der Hand der Hamas befunden. Die Terroristen hatten ihn beim Überfall auf das Nova-Musikfestival verschleppt, wo Kozlow als Sicherheitsmann gearbeitet hatte. Am vergangenen Samstag war er von israelischen Spezialeinheiten im Gazastreifen befreit worden, wie auch drei andere Geiseln.

Nun schilderte die Familie Kozlows, welchem Martyrium ihr Sohn in den vergangenen Monaten ausgesetzt gewesen ist. "Er sagte 'es sei eine sehr schwere Zeit' gewesen", so Kozlows Mutter Jewgenija gegenüber der "New York Times". "Es ist für ihn schwer, es in Worte zu fassen."