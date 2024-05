Videotranskript lesen

Während der Angriffe am 7. Oktober hat die Hamas nicht nur Zivilisten als Geiseln gefangen genommen. Auch Soldatinnen wurden Opfer ihrer Gewalt.



Nun haben Familien von sieben dieser israelischen Soldatinnen verstörende Aufnahmen ihrer Entführung veröffentlicht.

Das neue Geisel-Video löst in Israel seit Mittwoch laute Proteste aus und verschärft die Rufe nach Verhandlungen mit der Hamas.



Das Video ist ein Zusammenschnitt von Bodycam-Aufnahmen der Terroristen und zeigt verletzte, teilweise blutüberströmte junge Frauen mit ihren schwer bewaffneten Entführern.



“Ich habe Freunde in Palästina!”



“Jemand der Englisch spricht, bitte!”



“Ich will, dass ihr leise seid! Leise!”



Die Frauen waren im Grenzgebiet zum Gazastreifen als Späherinnen der Armee im Einsatz gewesen.



Die Eltern der Frauen hatten der Veröffentlichung des Videos in der Hoffnung zugestimmt, dass die schlimmen Bilder zur Freilassung ihrer Töchter und anderer Geiseln infolge eines Deals zwischen Israel und der Hamas beitragen könnten.

Israels innenpolitisch unter Druck stehender Regierungschef Netanjahu äußerte sich nach der Veröffentlichung des Videos: “Wir werden weiterhin alles tun, um sie nach Hause zu bringen.”