Sorge vor Militärputsch in Bolivien

Aktualisiert am 27.06.2024 - 00:28 Uhr

Putschversuch in Bolivien

Bolivien haben sich Einheiten des Militärs nach einem Putschversuch offenbar aus der Umgebung des Präsidentenpalasts zurückgezogen. Dies berichtete ein Zeugen des Geschehens am Mittwoch (Ortszeit) gegenüber Nachrichtenagenturen. Das neue Militärkommando hatte offenbar angeordnet, dass sich die von General Juan José Zúñiga geführten Truppen zurückziehen sollen.

Arce hatte einem Bericht der Zeitung "El Deber" zufolge einen neuen Generalstabschef ernannt, nachdem Soldaten den zentralen Platz der Hauptstadt La Paz besetzt hatten und in den Präsidentenpalast eingedrungen waren. Bei dem neuen Militärchef soll es sich um José Wilson Sánchez handeln. Auch die Spitzen der Luftwaffe und der Marine seien ausgewechselt worden.

"Das bolivianische Volk ist heute aufgerufen, sich gegen den Staatsstreich und für die Demokratie zu wehren und zu mobilisieren", sagte Arce am Mittwoch in einer im Fernsehen ausgestrahlten Botschaft aus dem Präsidentenpalast. "Wir können nicht zulassen, dass Putschversuche erneut bolivianische Menschenleben kosten", fügte er hinzu.

Gepanzertes Fahrzeug versperrt Palastzugang

Gepanzerte Fahrzeuge hatten die Türen des Regierungspalasts in der Stadt La Paz gerammt, wie im bolivianischen Fernsehen zu sehen war. Bilder, die in den sozialen Medien geteilt wurden, zeigten, wie Soldaten durch die Straßen liefen.

"Werden nicht zulassen, dass Streitkräfte die Demokratie verletzen"

Präsident Luis Arce rief den General Zúñiga auf, sofort die Truppen zu demobilisieren. Sein Parteikollege, der ehemalige Staatschef Evo Morales prangerte ebenfalls in einer Botschaft auf X die Bewegung des Militärs auf dem Murillo-Platz vor dem Palast an und bezeichnete sie als einen "geplanten Staatsstreich".

Boliviens Vizepräsident David Choquehuanca sagte: "Wir prangern vor der internationalen Gemeinschaft an, dass es sich um einen Staatsstreich gegen unsere demokratisch gewählte Regierung in Bolivien handelt."

Staats- und Regierungschefs in der Region verurteilten in ersten Reaktionen das Vorgehen der Soldaten. Die Präsidentin von Honduras, Xiomara Castro, erklärte: "Die Streitkräfte haben wieder einmal einen verbrecherischen Staatsstreich durchgeführt." Sie rief die Mitglieder der Gemeinschaft der Lateinamerikanischen und Karibischen Staaten (Celac) auf, den Faschismus zu verurteilen, der die Demokratie in Bolivien bedrohe.