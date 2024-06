Aktualisiert am 28.06.2024 - 18:18 Uhr

Aktualisiert am 28.06.2024 - 18:18 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Die Limousine, die der russische Präsident Wladimir Putin dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un bei seinem jüngsten Besuch in Pjöngjang als Präsent überreicht hat, könnte nicht nur in Russland gefertigte Teile enthalten. Denn der Hersteller der Nobelkarosse nutzt Unterlagen des Zolls zufolge zahlreiche Import-Güter, darunter auch Teile ausgerechnet aus dem von Kim zum "Feind Nummer eins" ernannten Südkorea .

Russischen Limousinen als Symbolpolitik

Die Aurus-Limousine soll Russland als Zeichen einer autarken Produktion von Luxus-Autos dienen. Sie wurde vom staatlichen Nami-Institut in Zusammenarbeit mit dem russischen Auto-Hersteller Sollers entwickelt, der aber seinen Anteil an Aurus verkauft hatte. Das Unternehmen will seine Produktion nun unter anderem durch die Nutzung einer ehemaligen Toyota-Fabrik ausbauen.