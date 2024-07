"Es gibt nichts, was wir nicht tun können"

Erdoğan hatte zuvor auf einer Veranstaltung seiner Regierungspartei AKP in Rize am Schwarzen Meer gesagt, dass die Türkei bereit sei, so wie in Bergkarabach und Libyen zu handeln. Dabei bezog er sich auf die Unterstützung Aserbaidschans im Bergkarabach-Konflikt und die militärische Hilfe für die international anerkannte Regierung in Libyen. "So wie wir in [Berg-]Karabach einmarschiert sind, so wie wir in Libyen einmarschiert sind, könnten wir dasselbe mit ihnen tun. Es gibt nichts, was wir nicht tun können. Wir müssen nur stark sein", sagte der türkische Präsident. Mehr dazu lesen Sie hier.