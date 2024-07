"Es gibt nichts, was wir nicht tun können" Erdoğan droht Israel mit Invasion Von t-online , mak Aktualisiert am 28.07.2024 - 23:01 Uhr Lesedauer: 2 Min. Erdoğan: Der türkische Präsident hat Israels Regierungschef Netanjahu mit Hitler verglichen. (Quelle: Petros Karadjias/AP/dpa/dpa-bilder) Kopiert News folgen

Der türkische Präsident Erdoğan droht Israel mit einer Militärintervention, um die Palästinenser im Krieg zu unterstützen. Ein tatsächlicher Angriff ist aber unwahrscheinlich.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan bringt einen Einsatz türkischer Kräfte in Israel zur Unterstützung der Palästinenser ins Spiel. Das berichten mehrere israelische Medien. "Wir müssen sehr stark sein, damit Israel Palästina diese Dinge nicht antun kann", sagte Erdoğan demnach auf einem politischen Treffen seiner Partei AKP in Rize im Norden der Türkei. Er bezieht sich dabei auf den israelischen Krieg gegen die Hamas in Gaza.

"So wie wir in [Berg-]Karabach einmarschiert sind, so wie wir in Libyen einmarschiert sind, könnten wir dasselbe mit ihnen tun. Es gibt nichts, was wir nicht tun können. Wir müssen nur stark sein", sagte der türkische Präsident weiter. Ein militärisches Einschreiten der Türkei in den Krieg im Gazastreifen gilt als sehr unwahrscheinlich. Denn die Türkei ist Teil der Nato.

Israel ist kein Mitglied des Verteidigungsbündnisses, aber ein Partner, mit dem weitreichende Zusammenarbeit besteht. Anfang Juli kündigte die Türkei bereits an, Kooperationen zwischen der Nato und Israel künftig nicht zuzustimmen.

Das Nato-Mitglied Türkei werde entsprechende Initiativen so lange nicht akzeptieren, "bis in den palästinensischen Gebieten ein umfassender und nachhaltiger Frieden geschaffen ist", schrieb Erdoğan auf der Plattform X im Anschluss an den Nato-Gipfel in Washington.

Eskalation im Nahen Osten befürchtet

Seit Beginn des Gaza-Krieges haben sich die Beziehungen zwischen Israel und der Türkei drastisch verschlechtert. Erdoğan bezeichnete die islamistische Hamas als eine "Befreiungsorganisation" und verglich Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu mit Adolf Hitler.

Die jetzige Drohung Erdoğans erfolgt nach einem Raketenangriff auf den Golanhöhen und einer befürchteten Eskalation des Nahostkonflikts. Nach israelischen Angaben schlug am Samstag eine Rakete iranischer Bauart auf einem Fußballfeld in Madschdal Schams auf den von Israel annektierten Golanhöhen ein.