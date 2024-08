"Real, aber übertrieben"

Laut dem ehemaligen US-Botschafter in Moskau , John J. Sullivan, überschätzen die USA die "rote Linie" des Kreml. Die Angst, diese Linie zu überschreiten, führe lediglich zu verzögerten Waffenlieferungen an die Ukraine , sagte John J. Sullivan dem US-Nachrichtenportal "Newsweek".

Die USA sind der größte Unterstützer der Ukraine im Kampf gegen Russland . Bereits 56 Milliarden Dollar haben die Vereinigten Staaten in Form von Militärhilfen an die Ukraine gespendet. Aus Angst vor Putins möglicher Reaktion – insbesondere aufgrund seiner drohenden Atomrhetorik – seien diese jedoch zurückhaltend gewährt worden. "Ob M1A1-Panzer, F-16 oder Raketen, es gab immer nur Verzögerungen", sagte Sullivan.

Trotz westlicher Lieferungen kam es zu keiner scharfen Reaktion

Für Putin sei Moskau längst mit den USA im Krieg

Menschen seien "zu Recht" besorgt über Trumps Rückkehr

John J. Sullivan war von 2020 bis 2022 als Botschafter für den ehemaligen Präsidenten Donald Trump sowie den jetzigen Amtsinhaber Joe Biden in Moskau aktiv. In diesem Monat hat er ein Buch mit dem Titel "Midnight in Moscow" veröffentlicht, in dem er die hektische Diplomatie vor und nach Putins Invasion in die Ukraine im Februar 2022 beschreibt.