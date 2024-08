So gut sind die westlichen Kampfjets für die Ukraine ausgestattet

Die Ukraine hat fast zweieinhalb Jahre nach Kriegsbeginn ihre ersten F-16-Kampfjets erhalten. Die Flugzeuge wurden ungeduldig erwartet, sollen sie doch eine besondere Aufgabe für den Schutz der Ukraine erfüllen. Entsprechend modern ist auch die Ausstattung der am Sonntag präsentierten F-16.

Bewaffnung zur Verteidigung des Luftraums

Auf den am Sonntag veröffentlichten Bildern war zudem die Bewaffnung der F-16 erkennbar: infrarotgesteuerte AIM-9-Dogfighting-Raketen und radargesteuerte AIM-120. Bei beiden Geschossen handelt es sich um Luft-Luft-Raketen, die vor allem zur Abwehr feindlicher Flugzeuge oder Raketen und ähnlicher Geschosse verwendet werden. Mit der AIM-9-Rakete sollen seit ihrer Indienststellung 1956 weltweit die meisten Flugzeuge abgeschossen worden sein.

Die F-16-Kampfjets wurden in den USA entworfen und werden vom US-amerikanischen Rüstungskonzern Lockheed Martin produziert. Das Modell gilt als das am weitesten verbreitete Kampfflugzeug weltweit, was den Vorteil hat, dass es viele Ersatzteile und Ausbilder gibt – das hilft auch der Ukraine.