"Jetzt-oder-nie-Situation": Darum soll Israel die Hisbollah angegriffen haben

Bei den Explosionen Hunderter sogenannter Pager sind am Dienstag im Libanon rund 2.750 Menschen verletzt worden, mindestens neun wurden getötet. Bei den Verletzten soll es sich größtenteils um Hisbollah-Kämpfer handeln, unter ihnen sollen auch Mitglieder der Hisbollah-Elitetruppe Radwan sein. Die vom Iran unterstützte Schiitenmiliz macht Israel für den mutmaßlichen Angriff verantwortlich und kündigte Vergeltung an – die wichtigsten im Überblick.

Wann fand der Angriff statt?

Lokalen Medienberichten zufolge detonierten die Funkempfänger praktisch gleichzeitig um 15.30 Uhr Ortszeit. In sozialen Medien kursieren auch Videos von Überwachungskameras, deren Zeitstempel sich mit diesen Angaben decken.

Wie hoch sind die Opferzahlen?

Nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums wurden mindestens neun Menschen getötet und rund 2.750 weitere verletzt, etwa 200 davon schwer. Aus Krankenhäusern hieß es, die Menschen hätten vor allem Verletzungen an Augen, Händen und im Bauchbereich.

Wer steckt hinter den Angriffen?

Wieso fand der Angriff gerade jetzt statt?

Was für Geräte sind explodiert?

Bei dem Vorfall detonierten Pager, also kleine Funkempfänger für kurze Nachrichten. Sie trugen das Logo der Firma Gold Apollo – die in Taiwan ansässige Marke hat eine Verbindung zu dem Vorfall von sich gewiesen. Laut dem Vorstand von Gold Apollo, Hsu Ching-Kuang, trugen die Geräte lediglich das Logo der Firma und wurden nicht von dem Unternehmen in Taiwan gefertigt.