An wen soll der Friedensnobelpreis in diesem Jahr gehen? Große Namen sind nominiert. Doch ein Friedensforscher fordert die Aussetzung des Preises.

Nach Wunsch des Stifters Alfred Nobel soll er an Personen oder Organisationen vergeben werden, die sich nachhaltig für Frieden einsetzen – sei es durch das Abhalten von Friedenskongressen oder "die Verminderung stehender Heere". t-online erklärt, was genau es mit dem Preis auf sich hat, wie man ihn bekommen kann und weshalb er in diesem Jahr in der Kritik steht.

Wer war Alfred Nobel?

Ursprünglich war der Preis Teil des Testaments Alfred Nobels. Zu Lebzeiten machte Nobel vor allem als Chemiker auf sich aufmerksam. Der schwedische Erfinder verstarb kinderlos im Jahr 1896 in Italien . Nach seinem Willen sollte sein verbliebenes Vermögen für die Stiftung verschiedener Auszeichnungen genutzt werden – so entstanden die unterschiedlichen Nobelpreise. Er wird als einziger im norwegischen Oslo vergeben, alle anderen Nobelpreise im schwedischen Stockholm .

Wie kann man einen Friedensnobelpreis gewinnen?

Es dürfen maximal drei Preisträger pro Jahr ausgezeichnet werden. Verkündet werden die Preisträger meistens an einem Freitag Mitte Oktober, die Preisvergabe findet am 10. Dezember statt – dem Todestag von Alfred Nobel.

Wer ist in diesem Jahr nominiert?

Kritik am Friedensnobelpreis

Nobelpreisvergaben sind oft kontrovers – unter anderem die Auszeichnung von US-Präsident Barack Obama wurde scharf kritisiert. In diesem Jahr gibt es Stimmen, die fordern, den Preis überhaupt nicht zu vergeben. Dan Smith, der in Stockholm als Friedensforscher arbeitet, erklärte Anfang Oktober: "Ich sehe so viel Konflikt, Feindseligkeit und Konfrontation in der Welt, dass ich mich frage, ob man den Preis in diesem Jahr nicht zurückhalten sollte."