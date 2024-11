Kontroverse Kandidaten So könnte die Trump-Regierung aussehen

07.11.2024

Trump ist der erste verurteilte Straftäter im höchsten Amt der Vereinigten Staaten (Archivbild). (Quelle: Jack Hill/imago-images-bilder)

Wen holt Donald Trump in seine Regierung? Es dürften bekannte Gesichter aus seiner ersten Amtszeit sein – und manche umstrittene Persönlichkeiten.

Donald Trump verspricht eine blühende Zukunft für sein Land, ein "goldenes Zeitalter". Im Wahlkampf hat der Republikaner angedeutet, wen er sich für seine zweite Amtszeit an seine Seite holen will, sprach von den "besten Köpfen" des Landes. Kritiker sehen in den möglichen Kandidaten hingegen eher eine Art "Gruselkabinett", denn unter ihnen sind einige, die Verschwörungstheorien verbreiten und ein zumindest fragwürdiges Demokratieverständnis an den Tag legen.

Konkrete Ankündigungen, mit wem der frisch gewählte, 47. Präsident der USA sein Kabinett bilden will, gibt es noch nicht. Doch einige Namen kursieren bereits. Wen könnte Trump mit welchen Aufgaben betrauen? Ein Überblick.

Tech-Milliadär als Finanzberater

Trump hatte im Wahlkampf angekündigt, im Falle seines Wahlsiegs am 5. November Tech-Milliardär Elon Musk mit der Leitung eines Gremiums zur Überprüfung der US-Staatsausgaben zu betrauen. Ob er dies nun umsetzt, bleibt abzuwarten. Musk mischte sich aktiv in Trumps Wahlkampf ein, unter anderem mit millionenschweren Geschenken an Wählerinnen und Wähler. Daher ist davon auszugehen, dass der 53-Jährige einen bedeutenden Posten anstreben wird.

Dabei könnte es allerdings zu Interessenkonflikten kommen, weil Musks Unternehmen SpaceX Auftragnehmer der US-Regierung und Tesla von den Entscheidungen der US-Regulierungsbehörden abhängig ist. Zugleich steht Musks Elektroauto-Schmiede im Fokus mehrerer Untersuchungen. Einen Ministerposten halten Beobachter deshalb für ausgeschlossen, eine beratende Aufgabe hingegen nicht.

Ehemaliger Deutschland-Botschafter als Außenminister

Richard Grenell ist in Berlin kein Unbekannter. Als Trump ihn 2018 als Botschafter nach Deutschland schickte, machte er sich im politischen Berlin schnell unbeliebt. Seine kritischen Äußerungen, oft zu Deutschlands NATO-Verpflichtungen, sorgten für Spannungen. Noch heute reagieren deutsche Diplomaten mit einem tiefen Atemzug, wenn sein Name fällt.

Auch nach seiner Zeit in Berlin sparte Grenell nicht mit Kritik an Deutschland. Als das Auswärtige Amt eine Aussage Trumps auf der Plattform X ironisch kommentierte, warf Grenell dem Ministerium Wahlbeeinflussung vor und kündigte "entsprechendes Handeln" an. Grenell wird häufig als Kandidat für den Posten des Außenministers genannt und vertritt außenpolitisch Trumps "America First"-Ansatz.

Impfgegner als Gesundheitsminister

Kurz vor der Wahl kündigte Trump an, den bekannten Impfgegner Robert F. Kennedy Jr. mit einer Rolle in der Gesundheitspolitik zu betrauen. Kennedy behauptete, Trump habe ihm "Kontrolle" über das Gesundheits- und das Agrarministerium zugesagt. Er wolle unter anderem durch eine Reduzierung des Pestizideinsatzes die Gesundheit der Amerikaner verbessern.

Kennedy, Mitglied der prominenten Kennedy-Familie, war ursprünglich als unabhängiger Kandidat angetreten, zog seine chancenlose Bewerbung jedoch zurück und schloss sich Trump an. Er ist umstritten aufgrund der Verbreitung von Verschwörungstheorien und seiner Kontakte zu rechtsextremen Politikern.

Migrations-Hardliner als Heimatschutzminister

Stephen Miller arbeitete bereits während Trumps erster Amtszeit als Berater des Präsidenten im Weißen Haus. Damals war er der Architekt von Trumps Migrationspolitik. Einwanderer verunglimpft er regelmäßig rassistisch, stellt sie als Kriminelle dar. Die kurze Zusammenfassung seines Plans beschreibt er wie folgt: "Schließen Sie die Grenze und schieben Sie alle Illegalen ab."

Berater aus der eigenen Familie