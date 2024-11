Wirbel um Infowars: Trump-Fan wehrt sich gegen Versteigerung

Kopiert News folgen

Die Versteigerung des Verschwörungsportals Infowars geht in eine neue juristische Runde. Donald Trump bekommt Lob vom deutschen Bundeskanzler. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Ein Pastor, ein Öl-Fan und einer mit Gehirnwurm: Das Kabinett Trump II

Wirbel um Versteigerung von rechtem Verschwörungsportal Infowars

18.14 Uhr: Die Auktion der rechten Verschwörungsplattform Infowars, die von der Satire-Webseite "The Onion" ersteigert wurde, steht unter rechtlicher Prüfung. Laut Medienberichten äußerte das Anwaltsteam von Alex Jones, Verschwörungserzähler, Trump-Anhänger und Gründer von Infowars, Bedenken in Bezug auf die Rechtmäßigkeit der Versteigerung.

Hintergrund ist eine finanziell unterstützte Aktion der Angehörigen von Opfern des Sandy-Hook-Amoklaufs, bei dem 2012 an der Sandy Hook Elementary School 28 Menschen ums Leben kamen. Alex Jones hatte diesen Amoklauf wiederholt als Falschmeldung bezeichnet und wurde daraufhin zu einer Geldstrafe von 1,4 Milliarden US-Dollar verurteilt.

"The Onion" plante, das Portal im Januar 2025 als Parodie wieder ans Netz zu bringen und versprach, sich über "seltsame Internetpersönlichkeiten" wie Jones lustig zu machen. Doch bereits am 15. November war Infowars mit einer Grußbotschaft von Alex Jones wieder online: "Infowars ist vorerst zurück und wurde seinem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben."

Eine Dringlichkeitsanhörung nach Abschluss der Auktion ergab, dass ein Unternehmen, hinter dem Jones steckt, angeblich 3,5 Millionen Dollar geboten habe – deutlich mehr als "The Onion". Die Entscheidung fiel zugunsten von "The Onion" aus, weil die Familien der Opfer einen Teil ihrer Ansprüche gegen Jones aufgaben. Der Richter äußerte Zweifel an der Fairness des nicht öffentlichen Bieterverfahrens. Eine Beweisanhörung in der kommenden Woche soll klären, ob die Versteigerung fair abgelaufen ist.

Teheran dementiert "kategorisch" Treffen von iranischem Botschafter mit Musk

13.33 Uhr: Der Iran hat einen Zeitungsbericht zurückgewiesen, wonach sein Botschafter bei der UNO den eng mit dem künftigen US-Präsidenten Donald Trump verbündeten Hightech-Milliardär Elon Musk getroffen haben soll. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Esmaeil Baghaei, dementiert in einem Interview mit der staatlichen Nachrichtenagentur Irna ein solches Treffen "kategorisch". Er zeigt sich "überrascht" über die Berichterstattung von US-Medien über ein solches angebliches Treffen.

Die "New York Times" hatte am Donnerstag berichtet, dass Musk und Botschafter Amir Saeid Iravani am Montag an einem geheimen Ort zusammengekommen seien. Dabei sei es um eine mögliche Entspannung des Verhältnisses zwischen den USA und dem Iran gegangen.

27-jährige Karoline Leavitt soll Sprecherin des Weißen Hauses werden

1.03 Uhr: Der designierte US-Präsident Donald Trump will seine Wahlkampfsprecherin Karoline Leavitt zur Sprecherin des Weißen Hauses ernennen. Die 27-Jährige sei "klug, zäh und hat sich als äußerst effektive Kommunikatorin erwiesen", erklärte Trump am Freitag. "Ich habe größtes Vertrauen, dass sie auf dem Podium brillieren und dazu beitragen wird, unsere Botschaft an das amerikanische Volk zu übermitteln."

Wirbel um Tätowierung von Trumps neuem Verteidigungsminister