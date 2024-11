Aktualisiert am 19.11.2024 - 18:12 Uhr

Aktualisiert am 19.11.2024 - 18:12 Uhr

Verlegung eines Unterseekabels (Symbolbild): Mehrere Kabel in der Ostsee wurden beschädigt. (Quelle: Jens Koehler/imago-images-bilder)

Nach den Beschädigungen an zwei Unterseekabeln in der Ostsee gehen die Ermittlungen los. Schweden stuft die Zwischenfälle als Sabotage ein.

Nach der Beschädigung von zwei Kommunikationskabeln in der Ostsee ermitteln die schwedischen Behörden. Derzeit werde der Tatbestand als Sabotage eingestuft, dies könne sich aber noch ändern, teilte die Polizei des skandinavischen Nato-Landes mit.

Auch die finnische Polizei hat mit den Ermittlungen begonnen. Federführend sei in der Sache allerdings Schweden, teilte ein Sprecher des finnischen Außenministeriums t-online auf Anfrage mit. Grund dafür sei, dass die Stelle, an der die Unterseekabel beschädigt wurden, in schwedischen Hoheitsgewässern liegt.