Zwei wichtige Unterseekabel in der Ostsee sind am Sonntag und am Montag durchtrennt worden. Auch das Untersee-Internetkabel C-Lion zwischen Rostock und Finnland ist betroffen. Die Störung wurde am Montagmorgen nach 4 Uhr festgestellt, teilte Cinia mit, ein finnisches Staatsunternehmen, das Glasfasernetze baut und Telekommunikationsdienste anbietet. Die Telekommunikationsverbindung wurde demnach unterbrochen.