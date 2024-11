Russland stellt mobile Atomschutzbunker her

Aktualisiert am 21.11.2024 - 09:14 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Das Zivilschutzministerium sagt, dass die Schutzräume flexibel einsetzbar und leicht zu transportieren seien: Sie können auf Lkw verladen und an bestehende Wasser- und Stromnetze angeschlossen werden. Zudem sind sie für den Einsatz in extremen Klimazonen wie der russischen Permafrostregion ausgelegt.

Russland senkt Schwelle für Automwaffeneinsätze

US-Präsident Joe Biden hatte der Ukraine nach Medienberichten zuletzt erstmals erlaubt, Kurzstreckenraketen vom Typ ATACMS gegen Ziele in Russland einzusetzen. Am Dienstag wurden sie nach ukrainischen Angaben gegen ein russisches Waffenlager in der Region Brjansk eingesetzt.