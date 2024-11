Russlands Präsident Wladimir Putin hat Nordkorea mehr als 70 exotische Tiere aus dem Moskauer Zoo geschenkt. Darunter seien ein Löwe, 2 Braunbären und Yaks – eine Rinderart –, 5 weiße Kakadus, 25 Fasane und 40 Mandarinenten, berichtete das Internetportal Fontanka. Vorrangig kremlkritische Medien in Russland sprechen dabei von einem "Tauschgeschäft". Nordkorea hatte in den vergangenen Wochen Angaben westlicher Geheimdienste zufolge mehr als 10.000 Soldaten in die Kriegszone an der russischen Grenze zur Ukraine entsandt.