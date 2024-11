Videotranskript lesen

Gut versteckt, aber nicht gut genug für die russische Iskandar-Rakete. Offenbar ist es Moskau gelungen, einen ukrainischen Militärstützpunkt bei Dnipro anzugreifen und dabei einen MiG-29-Kampfjet zu zerstören. Veröffentlicht wurden die Aufnahmen vom russischen Verteidigungsministerium.

Die MiG-29 ist ein Kampfflugzeug sowjetischer Bauart, das von der Ukraine sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung genutzt wird.

Dnipro ist in den vergangenen Tagen verstärkt Ziel russischer Angriffe geworden. Erst am Donnerstag wurde die Stadt von einer neuen russischen Mittelstreckenrakete namens Oreschnik getroffen.

Die Rakete war mit mehreren Sprengköpfen ausgestattet. Experten werten das als Hinweis, dass sie auch nuklear bestückt werden kann.