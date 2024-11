Die USA arbeiten einem Medienbericht zufolge für den Fall einer Krisensituation in Taiwan an Plänen zur Entsendung von Soldaten nach Japan und auf die Philippinen . Im Dezember soll dann ein erster gemeinsamer Einsatzplan entstehen, berichtete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo. Demnach würde ein US-Marineregiment mit einem Artilleriesystem Himars auf die japanischen Nansei-Inseln nahe Taiwan entsandt werden.

Bereits in einem frühen Stadium, wenn ein Taiwan-Konflikt unmittelbar bevorsteht, würden temporäre Stützpunkte auf bewohnten Inseln eingerichtet, heißt es in dem Bericht. Japans Militär würde demnach hauptsächlich logistische Unterstützung zur Verfügung stellen, etwa in Form von Treibstoff und Munition. Wie Kyodo weiter berichtete, würde die US-Armee in einem solchen Fall Langstreckenfeuereinheiten auf die Philippinen entsenden.