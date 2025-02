Sir Anthony "Tony" Blair , geboren 1953 in Edinburgh, war von 1994 bis 2007 Vorsitzender der britischen Labour Party. Als Premierminister regierte er Großbritannien und Nordirland von 1997 bis 2007 und setzte im Rahmen von "New Labour" umfassende Reformen in Gang, unter anderem im Bildungs- und Gesundheitswesen sowie der Bekämpfung der Kriminalität. 1998 schloss Blair das Karfreitagsabkommen für einen Frieden in Nordirland mit ab. Während seiner Regierungszeit beteiligte sich das Vereinigte Königreich an der völkerrechtlich umstrittenen US-Invasion des Irak 2003. Im Jahr 2017 gründete Blair das Institute for Global Change in London, das er seitdem leitet. Das Institut berät global politische Führer in Fragen von Strategie, Politik und Umsetzung. Kürzlich ist Blairs Buch " On Leadership. Über die Kunst des guten Führens " erschienen.

Die technologische Revolution des 21. Jahrhunderts in Form der Künstlichen Intelligenz wird alles verändern: vom Gesundheits- bis zum Bildungssystem. KI sollte auch das Regieren verändern. Jede führende Politikerin und jeder führende Politiker muss sich dabei über eine Tatsache im Klaren sein: Sie können entweder innerhalb des bisherigen Systems denken, was wir im Englischen "in the box" nennen, dann werden ihnen Veränderungen nur in kleinen Schritten gelingen. Oder man kann neue politische Wege einschlagen, also "out of the box" denken. Letzteres ist genau das, was die meisten Menschen heute von Politikern erwarten: Große Herausforderungen erfordern große Lösungen. Das ist auch der Grund, warum Trump wieder Präsident geworden ist. Seine Wiederwahl hat mich überhaupt nicht überrascht. Die Menschen wollen einschneidende Veränderung – und Trump verspricht sie ihnen.