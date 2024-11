"Die russischen Behauptungen sind falsch"

Der TV-Sender hatte berichtet, er sei von deutschen Behörden aufgefordert worden, sein Büro in Berlin zu schließen. Das sei die "Strafe für Wahrheit und Professionalismus", heißt es in der Mitteilung des Senders dazu. Das Landesamt für Einwanderung in Berlin habe die Entscheidung mit der Bedrohung der nationalen Sicherheit in Deutschland sowie einer fortgesetzten Rechtfertigung des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine begründet, erklärte der Sender. Zu entziffern ist das Dokument in der Reportage aber nicht. Die Mitarbeiter – Korrespondent Iwan Blagoi und Kameramann Dmitri Wolkow

– sollen Deutschland demnach bis Mitte Dezember verlassen.