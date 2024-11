Feuer in Aleppo: Russische Kampfflugzeuge gehen gegen syrische Rebellen vor. (Quelle: Ghaith Alsayed)

Russische Kampfflugzeuge sind am Samstag in Syrien zu mehreren Einsätzen gegen Einheiten der Rebellen aufgestiegen. Dabei seien rund 300 Kämpfer getötet worden, sagte Oleg Ignasjuk, stellvertretender Leiter der russischen Mission in Syrien. Es seien Befehlsstellen, Artilleriestellungen und Lager der Rebellen angegriffen worden. "Die Operation zur Abwehr der extremistischen Aggression wird fortgesetzt", zitierte ihn die Staatsagentur Tass weiter. Seine Angaben waren nicht unabhängig überprüfbar. Ignasjuk machte zudem keine Angaben über die Einsatzorte der Kampfflugzeuge.