In der Nacht zum Dienstag ist ein Datenkabel, das zwischen Finnland und Schweden verläuft, beschädigt worden. Das meldete der Rundfunksender Sveriges Radio unter Berufung auf Polizeiangaben. Demnach ging die finnische Polizei angeblich von einem Verbrechen aus. Die schwedische Telekommunikationsbehörde PTS bestätigte der Zeitung "Dagens Nyheter", dass zwei Schäden an einem Internetkabel auf finnischem Gebiet festgestellt wurden.

Die finnische Polizei aber weist die Medienberichte zurück, wonach sie derzeit zu Schäden an Glasfaserkabeln zwischen Finnland und Schweden ermittle. In der Mitteilung hieß es weiter, die Polizei sei zusammen mit anderen Behörden dabei herauszufinden, was geschehen sei.

Wie das Daten- und Kommunikationsunternehmen GlobalConnect am Dienstag mitteilte, handelt es sich um eine Landleitung, an der es an zwei unterschiedlichen Stellen Beschädigungen gegeben habe. Zu dem Vorfall sei es bereits am Montag gekommen, seitdem liefen Reparaturarbeiten. Ein Schaden sei bereits behoben. Seekabel seien nicht betroffen.